Dorpshuis de Schakel in Leerbroek feestelijk geopend

LEERBROEK • Na jaren van overleg, sloop en nieuwbouw plus belemmeringen vanwege corona, is zaterdag dorpshuis De Schakel in Leerbroek op feestelijke manier geopend.



De beheerders, Adri en Aart van Zandwijk, keken uit naar de openingsdag. Zij zijn al sinds de ingebruikname in maart in functie, maar wilden een opening waar iedereen bij kon zijn.

Adri zei daarover vorige week in Het Kontakt: “We wilden geen opening voor slechts dertig genodigden, want het is een dorpshuis voor alle inwoners. Iedereen moet erbij kunnen zijn. Daarom hebben we het uitgesteld. We kijken uit naar de opening. Er zijn nog steeds mensen die niet weten dat we open zijn. Vier jaar hebben we in Leerbroek geen dorpshuis gehad. Nu kan er weer wat, binnen de grenzen van het eigen dorp. Ook de sportverenigingen zijn weer terug.”

Jan van Bemmel, voorzitter van het bestuur van de Stichting Dorpshuis de Schakel Leerbroek, hoopt dat er dankzij het nieuwe dorpshuis allerlei initiatieven ontplooid gaan worden, zoals zanguitvoeringen en dartavonden.

Op het programma stonden zaterdag ook een kleedjesmarkt en een streekmarkt. Naast het dorpshuis waren ook de sportzaal, het kerkelijk centrum en de nieuwe advieswinkel van Univé zijn te bezichtigen.

Fotograaf Nico van Ganzewinkel nam ook een kijkje tijdens de feestelijke openingsdag in Leerbroek.