Nieuw logo voor jarige boekwinkel De Graankorrel in Streefkerk

• Jan Jongeneel onthult het nieuwe logo van De Graankorrel in Streefkerk. (Foto: Aangeleverd)

STREEFKERK • Zaterdagmiddag 28 augustus onthulde Jan Jongeneel het nieuwe logo van de christelijke boekwinkel De Graankorrel in Streefkerk.

Jan was in 2001, dus 20 jaar geleden, één van de initiatiefnemers tot het stichten van deze winkel. Nog steeds mag deze voorziening aan de Kerkstraat in het dorp aan de Lek bestaan. Veel Bijbels, boeken, wenskaarden, cd’s, dvd’s en cadeauartikelen vonden gedurende al die jaren hun weg naar de klanten.

De vrijwilligers, zonder wie de winkel niet zou kunnen bestaan, waren er getuige van dat de bedekking voor het nieuwe logo op de winkeldeur verwijderd werd. Een Bijbel, een korenaar, een kruis. Dat zijn symbolen die weergeven wat het doel van de winkel is: het evangelie uitdragen door de verkoop van artikelen met een christelijke boodschap. Gedurende de maand september gaan veel artikelen de winkel uit tegen kortingen vanaf 20%.