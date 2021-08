Spetterende feestdag bij De Dompelaar

Familiedag bij zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers (Foto: Marijke Verhoef)

Familiedag bij zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers (Foto: Marijke Verhoef)

groot-ammers • Zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers vierde zaterdagmiddag het 50 (+1)-jarig jubileum met een gezellige familiedag.

Jongeren konden meedoen aan een zeskamp, die in samenwerking met GIGA Molenlanden werd georganiseerd. De spellen als spijkerbroekhangen, sponsen schieten en de bungeerun werden fanatiek gespeeld. Natuurlijk was er ook veel pret in het zwembad en op de stormbaan.

Voor de volwassenen was er een tentoonstelling met foto’s uit de afgelopen 51 jaar. Ook was er een proefduik in het zwembad.