De4de helft, Football & Faith met Impact World Tour in de Bossekamp in Ottoland

OTTOLAND • Impact World Tour organiseert op zes dinsdagen in september, oktober en november ‘De4de helft, Football & Faith’ in de Bossekamp in Ottoland.

De4de helft, Football & Faith is een initiatief door voetballers, voor jongeren die op een ontspannen wijze meer willen weten over God door voetbal heen. “We trappen de avond af met een voetbal gerelateerd geloofsthema, waarna we met elkaar gaan voetballen”, vertelt Christiaan Visser van Impact World Tour.

De4de helft is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 16 jaar en wordt gehouden in de sporthal van het Yuverta Bossekamp in Ottoland. Deelname is gratis, sportkleding dragen is gewenst. De ingang is via de voorkant van de school.

De data zijn 7 en 21 september, 5 en 26 oktober en 9 en 23 november, telkens van 19.00 tot 21.00 uur. Opgeven kan via info@impactworldtour.nl.