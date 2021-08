VVD en Doe Mee willen woningen op locatie Het Tweespan in Schelluinen

SCHELLUINEN • De fracties van de VVD en Doe Mee Molenlanden willen dat er woningen gebouwd gaan worden op de locatie waar nu nog basisschool Het Tweespan gevestigd is, aan de Dr. Van Linden Tolstraat in Schelluinen.

De beide partijen hebben hierover vragen gesteld aan het gemeentebestuur van Molenlanden. Ze willen weten of er al plannen zijn voor de herbestemming van het terrein.

Op basis van signalen van bewoners vinden VVD en Doe Mee dat er woningen moeten komen. Ze vragen aan het college of die daaraan invulling wil geven en de inwoners van Schelluinen wil laten participeren bij deze ontwikkeling.

De VVD en Doe Mee verzoeken het college nog specifieker om in deze plannen rekening te houden met drie doelgroepen, namelijk senioren, starters op de woningmarkt en alleenstaanden. Bij de seniorenwoningen is het belangrijk dat de woningen niet te groot en gelijkvloers zijn, veel starters willen in hun eigen dorp blijven wonen en er bestaat een tekort aan (kleine) woningen voor alleenstaanden.

In oktober 2021 wordt het MFC Schelluinen aan de Commanderijstraat in Schelluinen in gebruik genomen. Eén van de nieuwe bewoners is basisschool Het Tweespan. De school is nu nog gevestigd aan de Dr. Van Linden Tolstraat.