Qbuzz start weer met de reguliere dienstregeling

REGIO • Na de zomervakantie start de reguliere dienstregeling bij vervoersmaatschappij Qbuzz weer. Vanaf zondag 29 augustus rijden de bussen weer zoals voor de zomervakantie.

In de praktijk komt het er dan op naar dat de lijnen 191, 192 en 387 weer gaan rijden. Lijn 416 gaat in de ochtendspits weer vaker rijden

Gebruikelijk is de tweede week van het schooljaar een piek te zien qua drukte in het openbaar vervoer. Het is nog even afwachten hoe dat er dit jaar uit gaat zien, maar het staat wel vast dat er weer meer vervoersstromen zullen zijn. Ook in het openbaar vervoer.

Qbuzz zet uit voorzorg vanaf maandag 6 september tot vrijdag 17 september extra voertuigen in op een aantal ritten waar drukte verwacht wordt. En ook na die periode houdt Qbuzz voertuigen en chauffeurs beschikbaar om indien nodig bij te springen.

“Daarnaast zorgen wij voor voldoende aanwezigheid Service & Veiligheid op station Dordrecht om reizigers te helpen zo gespreid mogelijk in- en uit te stappen en te verdelen over de diverse bussen”, aldus Qbuzz. “Zo doen wij er alles aan om te drukke bussen en treinen te voorkomen en reizigers zoveel mogelijk de ruimte te geven. Maar dat kunnen wij niet alleen. Wij vragen onze reizigers ook om waar mogelijk de spits te mijden, eventueel een bus eerder of later te pakken en elkaar de ruimte te geven.”