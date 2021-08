Gezellige ‘vakantiebijbeldag’ in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • In de afgelopen week had de vakantiebijbelweek moeten plaatsvinden in Bleskensgraaf. Maar doordat de organisatie geen vergunning kreeg, moest er geïmproviseerd worden. Uiteindelijk is er gekozen voor één vakantiebijbeldag, die gehouden werd op woensdag 25 augustus.

In gebouw Diakonia werd er door diverse kinderen geknutseld en op het veld konden ze naar hartenlust timmeren aan een vlot. ‘s Middags werd daarvoor een race gehouden en voor de overige kinderen was er een vossenjacht.