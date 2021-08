Gomarusschool: geaardheid leerlingen is geen probleem, incidenten waren communicatieprobleem

GORINCHEM/DEN HAAG • Het bestuur van de middelbare school Gomarus uit Gorinchem bestrijdt dat ze onvoldoende aandacht heeft voor LHBTHI-leerlingen die worstelen met hun seksuele geaardheid. De school eist bij de rechter in Den Haag dat een rapport van de Onderwijsinspectie met die conclusie wordt aangepast.

De Onderwijsinspectie deed onderzoek naar incidenten in 2016. Drie leerlingen zouden toen door schoolfunctionarissen voor het blok zijn gezet om hun ouders te vertellen over hun homoseksuele geaardheid. Als zij het niet deden, zou de school het doen. In 2019 kreeg een van de leerlingen financiële compensatie voor deze handelswijze. NRC Handelsblad deed begin dit jaar verslag van onder meer deze incidenten, waarna de Onderwijsinspectie de zaak onderzocht.

Meer aandacht

De inspectie concludeert in het nog ongepubliceerde rapport dat er meer aandacht nodig is op Gomarus voor de sociale veiligheid van leerlingen die worstelen met hun geaardheid. Die conclusie moet van het schoolbestuur van tafel. “Juist op Gomarus is de sociale veiligheid prima op orde”, zei advocaat Arjan Klaassen woensdag tijdens het kort geding namens de middelbare school. De incidenten in 2016 waren volgens hem ‘geen geaardheidsprobleem, maar een communicatieprobleem’. Het gesprek dat destijds gevoerd was met de drie leerlingen die worstelden met hun geaardheid was ongelukkig verlopen, aldus de advocaat.

Volgens hem kan een school nooit uitsluiten dat leerlingen zich ongelukkig voelen, ook al doet een bestuur er alles aan. “Een 100 procent veilige school bestaat niet.” Door ‘puberperikelen’ kunnen er toch problemen ontstaan.

Niet adequaat gereageerd

De Onderwijsinspectie verklaarde tijdens het kort geding donderdag dat de Gomarusschool niet adequaat heeft gereageerd op de incidenten uit 2016. Het bestuur was pas laat ervan op de hoogte, en er zou sindsdien geen nieuw beleid zijn. “De school heeft onvoldoende doordacht hoe ze met de situatie moet omgaan”, zei de landsadvocaat namens de Onderwijsinspectie.

Het schoolbestuur had als beleid dat de school ouders informeert als leerlingen worstelen met hun geaardheid. Daar is ze vanaf gestapt. Maar docenten zouden nu niet weten hoe ze wél moeten reageren op leerlingen die worstelen met hun geaardheid. “Dat is een lastig onderwerp, en de onduidelijkheid is niet weggenomen.”

Hard werken

Dit werd bestreden door de school. Het personeel zou doorlopend getraind en gecoacht worden. “Het bestuur werkt zich een slag in de ronde”, aldus advocaat Klaassen. Bestuursvoorzitter Chris Flikweert zei tijdens de zitting het te betreuren dat ex-leerlingen van de Gomarus ‘niet positief’ terugkijken op hun schooltijd.

Uitspraak van het kort geding is op dinsdag7 september. Voor die tijd wordt het rapport van de Onderwijsinspectie niet gepubliceerd.