Cursus ‘De Zorg de Baas’ gaat online

MOLENLANDEN • Vanaf vrijdag 17 september start de gratis onlinecursus ‘De Zorg de Baas’ voor mensen die zorgen voor een naaste met en ziekte, beperking of aandoening.

De cursus wordt georganiseerd door het Steunpunt Mantelzorg Molenlanden en is bedoeld voor mantelzorgers die uit Molenlanden en Vijfheerenlanden komen of die voor iemand zorgen die in één van deze gemeentes woont.

Mantelzorgen kan voelen als een vanzelfsprekendheid, echter kan het soms intensief zijn. Het doel van deze cursus is het voorkomen van (beginnende) overbelasting bij de mantelzorger.

Tijdens zes online bijeenkomsten krijgen de deelnemers informatie over verschillende onderwerpen rondom het zorgen voor een ander voor uzelf. Daarnaast is er ruimte om ervaringen te delen, onderling tips uit te wisselen en in gesprek te gaan met anderen.

Data: 17 september, 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november. Tijd: inloggen om 09.45 uur. De cursus is van 10.00 tot 11.15 uur en wordt gegeven via Teams. Ervaring met online vergaderingen is niet nodig, er is telefonische ondersteuning mogelijk.

De cursus is gratis. Wanneer u vragen heeft of u wilt zich aanmelden dan kan men contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg Molenlanden via 085-0066089 of per e-mail via info@welzijnmolenlanden.nl.