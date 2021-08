Het Voorgevoel; preview seizoen Theater De Willem op maandag 30 augustus

PAPENDRECHT • Het nieuwe theaterprogramma staat al even online op de website en vanaf afgelopen maandag is het voor iedereen mogelijk kaarten te reserveren voor het nieuwe theaterseizoen. Aanstaande maandag 30 augustus wordt een dolle maandagavond; dan presenteert Theater De Willem het Voorgevoel.

Tijdens deze avond zien liefhebbers verschillende optredens van artiesten die het komende seizoen met hun programma op het podium in Theater De Willem staan. Het wordt echt een feestje én goed nieuws: er is nog (gratis) plek.

Het Voorgevoel is een fantastische show met bekende en nieuwe gezichten die een voorproefje geven van wat het publiek de komende maanden te wachten staat.

Reserveer gratis kaarten

Helaas kan het theater niet iedereen uitnodigen. Door de richtlijnen kunnen zij maximaal 150 bezoekers kwijt. Ook naar het Voorgevoel op maandag 30 augustus om 20.15 uur kan door een e-mail met je gegevens naar reserveren@theaterdewillem.nl te sturen om kaarten te reserveren.

Wie geen kaarten meer kan reserveren, kan deze gehele avond live volgen vanaf 20.15 uur via de website van het theater. Klik op programma en ga naar de voorstelling ‘het Voorgevoel’. Vanaf daar is het mogelijk live mee te genieten van wat er die avond op het podium van De Willem te zien is.

Het complete theaterprogramma is te vinden op www.theaterdewillem.nl. Als een voorstelling uitverkocht is, kan er een aanmelding gedaan worden voor de wachtlijst. Zodra er meer versoepelingen komen, zullen er extra kaarten in de verkoop