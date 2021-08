Provincie start volgend jaar groot onderhoud aan N214, rotonde N216 bij Goudriaan ook in 2022

REGIO • De provincie Zuid-Holland heeft in 2022 groot onderhoud gepland aan de N214. Nog dit jaar wordt begonnen met de aanleg van een rotonde op de N216 bij Goudriaan.

Onder meer het kruispunt van de N214 met de N216 wordt aangepast, waarbij er extra opstelstroken gecreëerd zullen worden om de doorstroming te verbeteren.

Wijngaardse Steeg

Verder wordt het kruispunt van de N214 met de Wijngaardse Steeg naar alle waarschijnlijkheid aangepakt. Vanuit de kern Wijngaarden is gevraagd om de verkeersveiligheid op dit kruispunt te verbeteren. Hiervoor zijn een aantal opties onderzocht en is contact met de Klankbordgroep Wijngaarden geweest. Een mogelijke aanpassing kan nog bij het groot onderhoud N214 worden meegenomen.

Daarnaast zijn er voorbereidingen om tussen Noordeloos en de A27 een parallelweg aan te leggen voor landbouwverkeer. Dit project staat los van het groot onderhoud N214 en uitvoering wordt op zijn vroegst verwacht in 2024.

Rotonde bij Goudriaan

Nog dit jaar starten de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een rotonde N216 bij Goudriaan. Er zullen kabels en leidingen worden verlegd. De realisatie van de rotonde vindt plaats in de eerste helft van 2022.

De mogelijkheden om het kruispunt van de N216 met de Wilgenweg te verbeteren, worden momenteel verkend door de provincie. Er is hierover nog geen besluit genomen.

Peursumsebrug

De Peursumsebrug N216 is aan groot onderhoud toe en wordt verbreed om aan de huidige vormgevingseisen te voldoen. Tegelijkertijd wordt de verkeersveiligheid verbeterd en de hoogte van de fietsondergang vergroot. De start van de uitvoering wordt verwacht in de tweede helft van 2022.

De vernieuwing van de Peilmolenbrug aan de N482 wordt pas in 2024 verwacht.

Verder zijn alle bruggen over het Merwedekanaal toe aan groot onderhoud. Dit zal gepaard gaan met langere stremmingen voor verkeer over water en/of de weg. de uitvoering is gepland tussen 2023 en 2025.

Openbaar vervoer

Naast deze onderhoudswerkzaamheden werkt de provincie Zuid-Holland ook verbetering van de bereikbaarheid van het openbaar vervoer. De bushalte van het Jan van Nassauplein in Nieuw-Lekkerland wordt aangepast en de mogelijkheid om fietsen te parkeren wordt verbeterd en uitgebreid. Uitvoering is gepland aan het einde van dit jaar.

In 2022 wordt het fietspad langs de Damseweg bij Ottoland aan één kant van de weg aangebracht en verbreed. De grondverwerving loopt en er dient eerst een waterleiding verlegd te worden. Tegelijkertijd met realisatie van het fietspad brengt de provincie oriëntatieverlichting aan.

Verder is er onderzoek gaande naar verbeteringen van de bushalten bij de afslag naar de A27. Dit werk zal uitgevoerd worden in samenhang met de verbreding van de A27.