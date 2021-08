Grootkoor Zuid-Holland start repetities voor Kerstconcert

DORDRECHT/REGIO • In de maand september starten de uitgebreide koorrepetities van Grootkoor Zuid-Holland. Een bijzonder koorproject met als afsluiting een kerstconcert op 14 december in de Augustijnenkerk in Dordrecht.

Solistische medewerking zal worden verleend door zanger Henk Poort. Verder zullen de bekende begeleiders Martin Zonnenberg en Martin Mans het programma begeleiden op vleugel en orgel.

Dit nieuwe Grootkoor wordt maar liefst het twaalfde Grootkoor in Nederland en wordt georganiseerd door Grootkoor Projecten. Er zal de komende maanden vijf keer worden gerepeteerd onder leiding van de dirigenten Etty van der Mei en Nan van Groeningen. Zij dirigeren al vele jaren de Grootkoren en op projectbasis zingen in een koor is nog steeds een geweldig succes. Inmiddels zijn de Grootkoren een begrip in Nederland.

De behoefte aan samen zingen is groot en ondanks de coronastop zijn de dirigenten optimistisch over dit nieuwe koor. Het Grootkoor Zuid-Holland is bestemd voor dames en heren die graag zingen in de leeftijd vanaf 18 jaar en ouder. De koorrepetities zullen plaatsvinden op woensdagavond 22 september, 6 oktober, 10 november, 1 december en een generale op 14 december. De repetities worden gehouden in de Bethelkerk, Rotterdamseweg 73 in Zwijndrecht, van 19.15 tot 22.00 uur. Het repertoire zal bestaan uit Christmas Carols en bekende koorwerken. Tijdens de eerste koorrepetitie ontvangen deelnemers de koormuziek & studie-CD, zodat ook thuis gestudeerd kan worden.

Henk Poort

De Nederlandse opera- en musicalzanger Henk Poort verwierf bekendheid door zijn rollen in Les Misérables, The Phantom of the Opera en Anatevka. Twee jaar geleden maakte Henk Poort, samen met Floor Jansen, furore in het programma ‘Beste Zangers’. Hun versie van het duet uit The Phantom of the Opera maakte een diepe indruk. Henk Poort heeft een stem met een ongelofelijke power en hoogte om koud van te worden. Wat een stem en wat een uitstraling! Het kerstconcert zal plaatsvinden op 14 december in de Augustijnenkerk in Dordrecht.

Dit bijzondere koorproject geeft zanglustigen de kans om op te treden in een prachtige kerk met Henk Poort, iedere enthousiaste zanger of zangeres kan zich inschrijven. Voor meer informatie over het Grootkoor en inschrijving, kan men terecht op www.grootkoor.nl en www.grootkoor.tv of mail naar zing@grootkoor.nl.