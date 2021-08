Met een sim only abonnement ben je slim bezig

Je hoort het steeds vaker; een sim only abonnement voor een mobiele telefoon. Wat is een sim only abonnement? Wat kun je ermee en is het iets voor jou?

Op al deze vragen krijg je in dit artikel een antwoord.

Wat is sim only?

Sim only is letterlijk: alleen sim. Het gaat hier dus over het simkaartje die je van de provider krijgt. Op dat simkaartje zit het abonnement, denk hierbij aan de belminuten, SMS bundel en databundel. Het simkaartje stop je in jouw telefoon en je kunt bellen en gebruik maken van het internet.

Veel abonnementen die je afsluit bij een provider bevatten ook een toestel. Dan is het dus geen sim only meer, het abonnement bestaat in dat geval dus uit de telefoon en de simkaart. Met een sim only abonnement moet je er in principe zelf voor zorgen dat je een telefoon hebt. Dat regelt de provider niet voor je.

Sim only is een stuk voordeliger

Het grote voordeel van sim only is dat het een stuk goedkoper is. Ergens is dat ook wel logisch, want je hoeft niet maandelijks te betalen voor het toestel. Dat regel je immers zelf.

Je ziet vaak dat mensen een mobiele telefoon hebben die nog in prima staat is. Vervolgens sluiten ze een sim only abonnement af en blijven de huidige telefoon gebruiken. Het maandbedrag dat ze moeten betalen gaat hierdoor vaak drastisch omlaag en vaak krijgen ze er dan ook nog meer belminuten en data voor terug. Er zijn ook sim only aanbieders die onbeperkt internet hebben. Dat is helemaal handig voor de mensen die bijvoorbeeld veel social media gebruiken op hun telefoon.

Kiezen voor een refurbished toestel

Lijkt het jou wat om een sim only abonnement af te gaan sluiten, maar je hebt toch geen goed toestel meer? Dan is het ook een optie om eens te kijken naar een refurbished toestel.

Een refurbished toestel is een soort van tweedehands toestel. Er zijn bedrijven die tweedehands telefoons opkopen, vaak zijn dit iPhones, en deze kijken ze vervolgens helemaal na. Ze installeren de software opnieuw en doen er een nieuw doosje omheen. Vaak zit er ook garantie op deze toestellen. Je koopt hiermee vaak een model van 1 tot 3 generaties geleden en hiervoor hoef je veel minder te betalen dan voor het laatste nieuwe model. Je hebt wel de zekerheid dat alles goed is met de telefoon omdat alles is nagekeken en er vaak garantie op zit. Je kunt dit dus een beetje zien als een middenweg.