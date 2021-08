Con Amore uit Noordeloos start weer met de repetities

NOORDELOOS • Op woensdag 1 september start gemengd koor Con Amore uit Noordeloos weer met haar repetities.

Iedereen van 16 jaar of ouder die het fijn vindt om samen te zingen, is welkom om een keer vrijblijvend mee te komen zingen. De repetities zijn op woensdag van 20.00 tot 21.45 uur in de kerkzaal van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Noordeloos.

Meer informatie is te vinden op de website van de CGK Noordeloos, onder het kopje ‘koren’.