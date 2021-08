Feestelijke opening Vakantie Bijbel Week in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Op maandag 23 augustus is de Vakantie Bijbel Week (VBW) feestelijk geopend in de wijk Middelweg in Nieuw-Lekkerland.

De kinderen konden een logo van het thema ‘Hallo contact’ laten schminken, hun hand verven op een laken, er was een kleine sketch en we hebben met elkaar gezongen.

Van dinsdag tot en met vrijdag zijn alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar welkom in de Rehoboth kerk en school de Wegwijzer. Zie voor alle informatie www.vbw-nieuwlekkerland.nl.