Baptistengemeente De Levensboom verhuist weer terug naar De Reiger in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS/OTTOLAND • VBG De Levensboom, die noodgedwongen enkele maanden in het Dorpshuis in Ottoland haar zondagse diensten hield, verhuist op 5 september terug naar sporthal De Reiger in Groot-Ammers.

De Baptistengemeente kon in de afgelopen periode geen gebruik maken van de sporthal, omdat die werd omgedoopt tot priklocatie voor de GGD. Omdat die priklocatie nu niet meer nodig is, komt de ruimte weer beschikbaar voor De Levensboom. De eerste dienst in De Reiger is op zondag 5 september om 10.00 uur. De laatste samenkomst in het Dorpshuis van Ottoland is op zondag 29 augustus.

De Levensboom is een gemeente waar iedereen welkom is. “Jezus staat centraal, met de Bijbel als basis. Ons grootste verlangen is God kennen en Zijn liefde uitdelen”, vertelt Marianne van der Sluijs van de VBG.

“We zijn dankbaar voor de afgelopen periode. Doordat we de sporthal tijdelijk moesten verlaten vonden we een dak boven ons hoofd in Het Dorpshuis van Ottoland. We willen beheerster Annette van Vianen bedanken voor de gastvrijheid en de prettige samenwerking en Martin Romeijn voor het openstellen van zijn gebouw voor de kinderdienst.” Ook is De Levensboom dankbaar voor de samenwerking met de gemeente Molenlanden, die geholpen heeft bij het vinden van oplossingen tijdens de tijdelijke verhuizing.

Voor meer informatie: www.delevensboom.nu. Of volg de gemeente op Instagram of Facebook.