Expositie ‘Jouw monument, mijn monument’ in Nieuwpoort

NIEUWPOORT • De komende drie zaterdagen is de expositie ‘Jouw monument, mijn monument’ te zien in Nieuwpoort.

Het is een verwerking van de coronatijd door 22 kunstenaars uit de omgeving. Van smeedkunst tot schilderij, van quilt tot aquarel. Het belooft een mooie tentoonstelling te worden. Op zaterdag 28 augustus en zaterdag 4 september zal de expositie in de Hervormde kerk van Nieuwpoort zijn, beiden dagen van 11.00 tot 16.00 uur. De ijskar staat ‘s middags van 13.00 tot 16.00 uur weer op het kerkplein. De opbrengst is ditmaal voor het Rode Kruis.

Op zaterdag 11 september is de expositie te zien in de oude stadsboerderij Vredebest, tegenover de kerk.