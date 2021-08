Regiokoor Musica Pro Deo gaat repeteren voor Advent en zoekt zangers

Musica Pro Deo gaat repeteren voor Advent

meerkerk • Regiokoor Musica Pro Deo uit Meerkerk start op woensdag 1 september met repeteren voor een Choral Evensong, die in het teken van Advent zal staan.

Na ruim anderhalf jaar van stilte wil het koor ook graag zangers uitnodigen die hard aan zingen toe zijn om samen te zingen tot Gods eer. Met meer zangers erbij is het mogelijk om in de adventsperiode op weg naar kerst een mooi concert te geven. “En daar zijn juist meerdere stemmen voor nodig”, redeneert het koor. “De lage bas en de hoge sopraan, aangevuld met de stemmen uit het midden de tenoren en alten juist de meerstemmigheid geeft kleur aan het loflied.” Iedereen is van harte welkom. Ook mensen die niet precies weten welke stemsoort ze hebben. Het sociale aspect aan het koor is minstens zo belangrijk als het zingen.

Een Evensong is het avondgebed van de Anglicaanse Kerk, meestal gezongen door het koor en daarom Choral Evensong genoemd. Half december wordt deze uitgevoerd in de Ichthuskerk te Meerkerk. Het mooie eraan is dat de invulling heel vrij is. Samen met dirigent Warno Ruting heeft Musica Pro Deo gezocht naar een invulling die bij het koor past. De wekelijkse repetitie op woensdagavond is van 20:25 tot 22:00 uur.

Voor meer informatie of aanmelding: musicaprodeo@outlook.com. Zie ook www.musicaprodeo.nl.