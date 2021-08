Vijf tips om de juiste specificaties voor je vloercoating te krijgen

In het verleden was een vloercoating een relatief eenvoudig generiek product dat gemakkelijk kon worden gespecificeerd. Tegenwoordig moet alles, van de dikte van de vloer tot de serviceomgeving, tot de prestatiekenmerken, kleur en afwerkingseigenschappen in gedachten worden gehouden bij het specificeren van vloercoatings.

Bij een gietvloer wil je toch ook dat de vloer echt perfect is? Dan wil je dit ook bij een vloercoating toch! Vloercoatings, zoals epoxy-afwerkingen, verschijnen meestal op betonnen vloeren waar veel verkeer, schone en/of hygiënische omstandigheden en waar een esthetische uitstraling noodzakelijk is. Het kan dan ook gebruikt worden op een beton gietvloer . Gebruik de onderstaande tips om de juiste specificaties te krijgen.

Vloervoorbereiding

Een vloer is zo goed als de ondergrond, dus voorbereiding voor het aanbrengen van een coating is erg belangrijk. Als een vloer die een harscoating moet krijgen, niet glad en goed voorbereid is, zullen alle onvolkomenheden zichtbaar worden zodra de coating is aangebracht. Het is van het grootste belang om de voorbereiding van het vloeroppervlak te bestuderen die nodig is voor elk type product dat wordt overwogen.

Oppervlak evalueren

Het oppervlak moet geschikt zijn om de gekozen vloercoating te accepteren, moet structureel gezond, schoon en vrij van oppervlakteverontreiniging zijn. Controleer voor de installatie op scheuren, dichtheid en porositeit. Het is absoluut noodzakelijk dat het oppervlak vrij is van vocht of de effecten van hydrostatische of osmotische druk. Los eventuele problemen op voordat je de vloercoating gaat aanbrengen.

Toepassing en omgeving

Het is zeer belangrijk om rekening te houden met het gebruik van de vloer alvorens een geschikt epoxysysteem te specificeren. Als er alleen voetgangersverkeer is, is een dunne filmcoating voldoende. Als er echter zware vorkheftrucks en ander mechanisch verkeer zullen zijn, moet een dikkere, duurzamere coating of dekvloer worden gespecificeerd. Het juiste systeem en de juiste dikte is essentieel voor een lange levensduur. Bij het bepalen van de specificaties van de vloercoating moet je onder meer denken aan de onderhoudsvereisten, maar ook aan slipweerstand, blootstelling aan chemicaliën, schoonmaak, ga zo maar door.

Geschikte aanbrenger

Het is van cruciaal belang dat een competente aannemer wordt aangesteld om de aanvraag te doen. Professionele aanbrengers beschikken niet alleen over de juiste apparatuur, ze kunnen er ook voor zorgen dat de vereiste afwerking wordt bereikt, zoals gespecificeerd. Bovendien hebben zij al veel ervaring met het aanbrengen van de vloercoating, dus ze zullen precies weten hoe ze dit het beste kunnen doen. Eventueel kun je ook zelf de vloer coaten, maar dan moet je de specificaties ook zelf bepalen. Dit kan lastig zijn, terwijl de professionals dit gemakkelijk voor je kunnen doen.

Onderhoud

Voorschrijvers dienen er tevens rekening mee te houden dat opdrachtnemer en opdrachtgever waar nodig een bij de fabrikant verkrijgbaar passend onderhoudsplan voor het vloersysteem opnemen. Alhoewel je bij de specificaties dus kunt bepalen dat je een vloercoating wilt krijgen in je huis of bedrijfspand die weinig onderhoud vergt, zul je het alsnog goed moeten onderhouden. Hier kun je zelf een plan voor maken, maar een expert kan dit ook doen.