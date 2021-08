Spar in Lexmond in een nieuw jasje

LEXMOND • De Spar supermarkt in Lexmond van ondernemerskoppel Henk en Elly van Maren verbouwt momenteel haar winkel naar de nieuwste 3.0 versie.

De look & feel van de winkel ondergaat een metamorfose, de winkel wordt ingedeeld op eetmomenten maar de grootste aanpassingen zullen de toevoegingen van foodservice-elementen zijn.

De winkel is op 31 augustus vanaf 13.00 uur gesloten en opent 9 september haar deuren weer voor haar gasten.

Spar Lexmond, een winkel waar klanttevredenheid, service en persoonlijke aandacht hoog in het vaandel staan. Daar waar de klant zich thuis voelt en waar de gezelligheid volop aanwezig is. Kortom een dorpswinkel met de nieuw(ste) foodelementen van deze tijd, onder de naam SPAR 3.0.

Naast het reguliere complete (food)assortiment zet Spar groot in op foodservice en de daarbij behorende hospitality beleving voor haar gasten. Dat gebeurt door het voor klanten/gasten mogelijk te maken een belegd broodje, een verse salade of een vers bereide pizza te bestellen of to go mee te nemen.