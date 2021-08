Rommelmarkt in Wijngaarden gaat door

WIJNGAARDEN • De rommelmarkt in Wijngaarden kan dit jaar weer doorgaan. Op zaterdag 4 september wordt de rommelmarkt voor de 41e keer gehouden.

Vanaf 07:30 tot 15:00 uur zijn de bezoekers van harte welkom in de dorpskern van Wijngaarden (Dorpsstraat/Brouwerstraat). Vanuit 40 kramen wordt een uitgebreid assortiment van gebruikte spullen en lekkere etenswaren aangeboden. Voor de koffie met appeltaart en de lunch kan men terecht in de restauranttent op het ijsbaanterrein achter ’t Wingerds Hof.

Bij het terras van het restaurant bevindt zich het springkussen voor de kinderen. Vanzelfsprekend wordt de 1,5 meter in acht genomen en is de opstelling van de kramen enigszins gewijzigd ten behoeve van de éénrichtingsroute. Tijdens de rommelmarkt is de kerk geopend ter bezichtiging en zal op meerdere tijdstippen het orgel worden bespeeld.