Scootmobiel Informatie- en Oefendag in Molenlanden

MOLENLANDEN • Donderdag 16 september organiseert Veilig Verkeer Nederland, samen met gemeente Molenlanden en de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Alblasserwaard-Vijfheerenlanden een Scootmobiel Informatiedag.

Deze training is bedoeld om eerst theorie over verkeer over te brengen maar ook om te kijken of de eigen rijstijl veilig is. VVN geeft vervolgens persoonlijke adviezen om de rijvaardigheid te bevorderen en zo veilig mogelijk mobiel te zijn en te blijven. Het is geen examen en zeker niet verplicht. Opgeven kan tot woensdag 7 september en deelname is gratis. De dag start om 10.00 uur en eindigt om 15.15 uur. Iedere belangstellende, die in het bezit is van een scootmobiel en woont in Molenlanden kan zich voor deze dag opgeven.

Tijdens het ochtendprogramma besteden we aandacht aan de verkeerstheorie, zoals nieuwe verkeersregels en actuele verkeersonderwerpen. Dit is belangrijk omdat een gebruiker van een scootmobiel op de rijbaan, het fietspad en het trottoir mag rijden. Dan gelden de regels van bestuurder, fietser of voetganger en die zijn niet altijd hetzelfde. Na de aangeboden lunch rijden de deelnemers met een speciaal opgeleide ritbegeleider, die de deelnemers volgt op de fiets, in de eigen scootmobiel een route door het dorp. Ook is er een speciaal parcours waar bepaalde vaardigheden geoefend worden. Na afloop van de cursus krijgt men een verslag met persoonlijke adviezen. Hierop staan aanwijzingen, zodat men het geleerde in de praktijk kan toepassen. Ook ontvangt men een bewijs van deelname.

De training vindt plaats in en bij De Til aan de Breestraat 1 in Giessenburg. De dag duurt van 10.00 uur tot 15.15 uur. Er is gratis koffie/thee en een lunch. Het is de bedoeling dat iedereen met zijn of haar eigen scootmobiel naar de cursus komt.

Aanmelden kan bij: Veilig Verkeer Nederland, mevrouw L. de Jong, via de mail: werkgroepsenioren@kpnmail.nl of per telefoon via 0184-685317.