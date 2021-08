Predikanten nemen afscheid van de Gereformeerde Kerk Langerak

LANGERAK • De twee predikanten van de Gereformeerde kerk Langerak, ds. Hans Vel Tromp en ds. Hans Riemer, gaan afscheid nemen van Langerak. Beiden hebben onlangs de vraag gekregen in een andere kerkgemeente te komen werken. Zij gaan dit ook allebei doen.

Ds. Hans Vel Tromp verhuist met zijn gezin naar Veenendaal, waar hij de predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk wordt. Ds. Hans Riemer verhuist met zijn gezin naar Den Haag en hij zal de predikant gaan worden van de Morgensterkerk in Den Haag/Rijswijk.

Acht jaar geleden werd Ds. Hans Vel Tromp de predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Waal/Langerak. Ds. Hans Riemer is zes jaar geleden de predikant van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in de Julianastraat in Langerak geworden.

In januari 2020 zijn deze twee gemeenten samengevoegd en werd het de Gereformeerde Kerk Langerak. Beide predikanten kwamen toen in dienst van de nieuwe gemeente.

“Na vele jaren hier predikant te zijn geweest gaan we hen zeker missen”, reageert de gemeente. “Er zijn mooie dingen gebeurd in Langerak tussen de beide gemeentes waarbij de beide predikanten hun steentje hebben bijgedragen! We wensen hen met hun gezin een mooie toekomst toe met daarbij Gods onmisbare zegen. Met de hoop dat ze nog eens terugkijken naar een goede tijd in het mooie Langerak.”

Op zondag 29 augustus wordt afscheid genomen van ds. Hans Vel Tromp. In de morgendienst is er gelegenheid voor genodigden om afscheid te nemen. ‘s Middags neemt de gemeente op eigen wijze afscheid.

Op zondag 12 september zal op dezelfde manier afscheid worden genomen van ds. Hans Riemer.

Aanvang kerkdiensten 09.30 uur. De diensten zijn online te volgen op de gebruikelijke kanalen.