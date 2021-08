Collecte voor KWF Kankerbestrijding in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • Tijdens de nationale collecteweek van KWF Kankerbestrijding, van 5 tot en met 11 september, wordt in Bleskensgraaf weer huis-aan-huis gecollecteerd.

Inwoners die iets over hebben voor het goede doel kunnen op twee manieren doneren: contant, door munt- of briefgeld in de collectebus te doen. Of met hun telefoon, door een QR-code te scannen. Die staat op de collectebus afgebeeld.

Het team van collectanten en alle overige vrijwilligers van KWF in Bleskensgraaf, zijn blij dat er dit jaar weer gecollecteerd kan worden. Door de coronacrisis was er vorig jaar geen collecte terwijl er in de jaren daarvoor wél steeds ruim 1000 euro werd opgehaald.

Door de coronacrisis was de landelijke opbrengst vorig jaar ongeveer een derde lager dan normaal: 4,2 miljoen euro in plaats van 5,8 miljoen.

Men hoopt dit jaar weer meer geld op te halen voor kankeronderzoek en -zorg. Dat is hard nodig, want nog altijd krijgt 1 op de 3 Nederlanders kanker. Bovendien heeft de kankerzorg flink te lijden gehad onder de coronacrisis. Veel operaties zijn uitgesteld, diagnoses later geconstateerd. Voor al die patiënten is het belangrijk dat zorg snel weer op volle sterkte komt.