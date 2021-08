Geslaagde driedaagse Buitenbios aan de Stadswal in Gorinchem

GORINCHEM • Voor het derde jaar op rij blikt het Internationaal Film Festival Gorinchem (IFFG) terug op een zeer geslaagde driedaagse Buitenbios aan de Stadswal. De poorten van de Koninklijke Harmonie De Bazuin stonden drie avonden open voor ruim 200 filmliefhebbers.

Van het Franse strand met de zomerse film Été op donderdagavond, naar een strijd tegen de grote industrie in de IJslandse filmhit Woman at War. Zaterdagavond sloot het IFFG af met een sprookachtige liefde in Berlijn, waar duiker Christoph smoorverliefd is op Undine.

“In de film kwam veel water voor en bijna passend hierbij vielen er ook wat regendruppels uit de hemel boven Gorinchem”, vertelt directeur Anika van der Kevie glimlachend. “Net toen de film eindigde hield het op met zachtjes regenen en konden de bezoekers voor een laatste drankje gelukkig nog even naar binnen bij de Harmonie. Het was weer een zeer geslaagde editie met veel enthousiaste bezoekers, mede dankzij de fantastische inzet van alle vrijwilligers”, aldus Van der Kevie.

De IFFG zomerbuitenbios staat het laatste weekend, 27 tot en met 29 augustus, op de prachtige binnenplaats van Slot Loevestein. Voor tickets en informatie: www.iffg.nl en www.slotloevestein.nl.