Vaccinatiegraad in Alblasserdam en Hardinxveld blijft achter bij de regio

ALBLASSERDAM • In de regio blijft de vaccinatiegraad in Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam achter bij de rest. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM.

De reden hiervan is waarschijnlijk gelegen in zwaar christelijke achtergrond van beide dorpen. Ook de allochtone achtergrond van een deel van de bevolking in Alblasserdam speelt mogelijk een rol bij de lagere vaccinatiegraad.

Waar in de andere regiogemeenten 75 tot 84 procent van de inwoners een eerste coronaprik heeft gehad, blijft dit percentage in Alblasserdam en Hardinxveld-Giessendam steken op 60 tot 74 procent.

In Molenlanden en Papendrecht heeft 75 tot 84 procent een eerste prik gehad. Het percentage volledig gevaccineerden staat in Alblasserdam op 40 tot 59 procent. In Molenlanden en Papendrecht staat dit percentage op 60 tot 74 procent.

De GGD werkt nauw samen met gemeenten in de regio om te zorgen voor voorlichting in de wijk, zodat de inwoners een weloverwogen beslissing kunnen nemen. Daarnaast zijn er verschillende initiatieven om vaccineren laagdrempeliger te maken, zoals het vaccineren zonder afspraak.

De GGD streeft ernaar om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen, zodat de gehele bevolking zo goed mogelijk beschermd is tegen het coronavirus.