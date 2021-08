Met elkaar Voor elkaar (MeVe) uit Brandwijk start het winterseizoen

BRANDWIJK • Met elkaar Voor elkaar (MeVe) start op maandag 30 augustus het winterseizoen in gebouw de Overstap aan de Kerkweg 10 in Brandwijk.

Op maandag 30 augustus om 16.00 uur is de officiële opening van winterseizoen 2021-2022. Op deze middag is tevens de eerste ronde van de Competitie Sjoelen op de Grote Bak. Ook is er elke maandagmiddag schilderen.

In totaal zijn er 13 verschillende competities. Nieuw dit jaar is de Rummikub-competitie op de eerste woensdagmiddag van de maand. Maar er zijn ook klaverjas, joker, bridge, whist, jeu de boules- en biljartcompetities. Elke tweede en vierde dinsdag van de maand is er een gezellige bingomiddag met aantrekkelijke prijzen.

Elke woensdagmorgen is er een Huis van de Waard en op de tweede woensdagmorgen van de maand is er tevens Repair Café in het gezellige clubgebouw van MeVe.

Elke donderdagmorgen is er Bewegen voor 60+. Op donderdagmiddag kan men creatief bezig zijn en elke derde donderdag van de maand is er Open Eettafel van 11.45 tot 13.30 uur.

Inwoners van Molenlanden, die om wat voor reden dan ook niet aan het arbeidsproces deelnemen, kunnen lid worden van MeVe.

Ook voor niet leden is er op zaterdag 6 november een jokertoernooi en op zaterdag 20 november is er een klaverjastoernooi. Het clubgebouw van MeVe in De Overstap aan de Kerkweg 10 te Brandwijk is elke werkdag geopend van 14.00 tot 17.00 uur. Men kan ook binnenlopen voor een praatje of om gezellig een bakkie te doen.