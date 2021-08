Alblasserwaardse theoloog schrijft boek over Prediker: ‘Geniet van het goede!’

GIESSEN-OUDEKERK • Theoloog, filosoof en schrijver Koert Koster uit Giessen-Oudekerk heeft onlangs een boek gepubliceerd over het bijbelboek Prediker.

De titel van het boek is Prediker, maar de ondertitel is veelzeggend over de waardering van de auteur over het bijbelboek: ‘Vluchtig leven en het grote genieten’.

Intrigerend

Koert: “Ik vind het bijbelboek Prediker een intrigerend boek, daar het uitvoerig stilstaat bij het leven van mensen op aarde. Ook de wijsheid die daarin te vinden is, houdt mij bezig. Daarbij komt dat ik het bijbelboek Prediker te vaak in een negatieve, pessimistische en nihilistische hoek gedrukt zie worden, waar dit boek mijns inziens niet thuishoort.”

“Het aardse leven onder de zon wordt namelijk gezien als een bestaan waar mensen mogen genieten van hetgeen zij in dank mogen aanvaarden van God als loon op al hun arbeid. Want welk ander bijbelboek roept de mens zo duidelijk en vaak op om van het leven te genieten? Dat genieten is zegen en het wordt gezegend.”

Citaten

Om zijn stelling te bekrachtigen, citeert Koert Koster een paar uiterst belangwekkende verzen uit het bijbelboek Prediker: ‘Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven’ (Pred.9:7-9).

Nieuwe perspectieven

Professor A. van de Beek (systematische theologie) heeft een voorwoord geschreven in Koster’s boek. Daarin schrijft hij: ‘Het boek van Koert Koster geeft interessante nieuwe perspectieven op het boek Prediker. Meestal wordt het boek gezien als een expressie van moedeloosheid bij alle tegenslagen en onrecht van de wereld. Koster laat zien dat je het ook positief kunt lezen. Midden in alle wederwaardigheden die nu eenmaal zijn zoals ze zijn mag je het goede genieten en dóe dat dan ook. Prediker als een oproep om het leven positief te waarderen, niet als een omvattend geheel, maar in de dingen van de dag die je als een geschenk krijgt. Voor mij was het een eye opener op dit zo bekende boek!’

Doel van het boek

Gevraagd naar het doel van zijn boek over Prediker, meldt Koert Koster het volgende: “Een voorbeeld aan het eind van mijn boek verheldert mijn doel misschien een beetje: Als een jongvolwassene mij de vraag zou stellen: ‘Als ik mezelf in meerdere opzichten ‘weggezet’ zie worden als behorende tot een verloren generatie en alles wat voor mij belangrijk is me ‘ontzegd’ wordt, wat heb ik dan aan Prediker?’, dan zou ik zeggen: ‘Prediker geeft geen harmonisch antwoord, maar gaat een weg met jou de twijfelaar, de onzekere, de ontheemde en geïsoleerde. Hij is de twijfelaar een twijfelaar, omdat pasklare antwoorden niet bestaan. Hij bewandelt al vragend de weg, waarbij blijkt dat juist in het vragen, zoeken en tasten de oplossing ligt. Hij helpt jou de juiste vragen te stellen en ondanks alle grote wereldproblemen te genieten van de dingen in jouw kleine wereldje.’

‘Wat je hand vindt om te doen, moet je doen, dat is goed. Want die kleine bezigheden doen er toe: je studie of je werk is zinvol. Dat moet je doen met al je vermogen. En als jij er een dag vol arbeid op hebt zitten, mag je genieten van de rust. Dat verdien je. God gunt en geeft jou dat plezier vanuit zijn van liefde overvloeiend hart. Het adagium is: geniet van het leven, doe dat met volle teugen, pluk de dag, kijk niet achterom, want 2020 is passé.’

Het boek ‘Prediker - Vluchtig leven en het grote genieten’ is te bestellen op www.boekscout.nl en kost 19,99 euro.