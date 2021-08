Dit is waarom relatiegeschenken zo belangrijk zijn

Veel bedrijven werken met relatiegeschenken. Hiermee toon je waardering naar je klanten. Misschien is er een project dat succesvol is afgerond of misschien werk je al een aantal jaar samen en wil je deze samenwerking vieren.

Er zijn verschillende redenen om iemand een relatiegeschenk te geven. En dit vergeten nog steeds een hoop bedrijven. Laten we kijken waarom relatiegeschenken belangrijk zijn.

Vergroot je naamsbekendheid met relatiegeschenken

Kleding bedrukken, een klein geschenk met het logo van je bedrijf en je hebt promotie die anderen voor je dragen. Op deze manier wordt de klant altijd aan jou herinnerd. Misschien is het een eenmalig project wat jullie samen doen en houdt de samenwerking op. Door een herkenbaar relatiegeschenk te geven zal de klant sneller aan jou herinnert worden. Verder kunnen er anderen langskomen op kantoor en jouw logo herkennen op andere plekken. Zo kun je nog eens een klant binnenhalen.

De verschillende soorten relatiegeschenken

Er zijn een aantal bekende relatiegeschenken die vaak worden gegeven. Denk aan pennen en notitieboeken. Tegenwoordig willen we een origineel cadeau geven en iets wat persoonlijker is. Je kunt dan kiezen voor bijvoorbeeld duurzame geschenken. Iets wat jarenlang meegaat en wat vaker gebruikt kan worden. Je kunt hierbij denken aan sportaccessoires zoals een sporttas of een bidon. Ideaal!

Het verbetert klantrelaties

Behalve dat er veel soorten geschenken bestaan en dat je hiermee je eigen voordeel hebt door meer herkenbaarheid, kun je op deze manier ook je klantrelatie verbeteren. Iemand een geschenk geven laat de ander speciaal voelen. Je hebt iets uitgekozen wat bij diegene past en als het persoonlijk is toont het ook aan dat je er de tijd voor hebt genomen iets leuks uit te zoeken. Je wekt hierdoor een vertrouwen op en de kans op een langere samenwerking groeit.

Personeel houdt ook van geschenken

Behalve je klanten is het ook belangrijk om je personeel weleens een geschenk te geven. Heb je samen met je team een doel bereikt? Dan is het leuk om elkaar iets leuks te geven. Verder is het ook leuk om een keer een creatieve brainstormsessie in te plannen. Dit kun je doen door ergens met je team te gaan lunchen. Laat je team een leuke eettent uitkiezen en betaal de gehele lunch. Dit is relatief goedkoper dan grote marketingcampagnes opzetten en allerlei samenwerkingen aangaan met andere bedrijven. En dit terwijl uitjes in een restaurants vaak de leukste uitjes zijn!