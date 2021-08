49ste editie van de Kinderdijkse Verlichtingsweek

KINDERDIJK • Van maandag 6 tot en met zaterdag 11 september staan de negentien molens van UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk van 20.00 tot 22.30 uur in de schijnwerpers tijdens de 49ste editie van de Verlichtingsweek.

Een bezoek aan het Werelderfgoed is overdag al indrukwekkend te noemen, maar in de avonduren tijdens de jaarlijkse Verlichtingsweek is het absoluut betoverend. Elk jaar genieten bezoekers uit alle uithoeken van het land dan ook van dit bijzondere spektakel.

Van maandag tot en met zaterdag varen er elke avond twee rondvaartboten, tickets hiervoor zijn tijdens de Verlichtingsweek aan de kassa in het Bezoekerscentrum te verkrijgen. Het Kinderdijk-café en de Giftshop zijn ’s avonds tot 22.30 uur geopend voor wat lekkers en een leuke souvenir. Op maandag 6 en dinsdag 7 september staan er twee fotografiecursussen gepland. Tijdens deze cursus neemt de fotograaf de cursisten mee naar één van de molenerven. De inschrijving daarvoor is inmiddels geopend.

Er zal toe worden gezien of de vele fotograferende bezoekers de 1,5 meter afstand respecteren. De gezondheid van gasten, medewerkers, vrijwilligers en inwoners staat te allen tijde bovenaan. Genieten van dit unieke stukje Holland kan prima op enige afstand van elkaar. Helaas heeft de organiserende Speeltuin ’t Balkengat ook dit jaar moeten besluiten de traditionele Molenmarkt op de vrijdagavond te schrappen. Er vindt op 10 september van 16.00 tot 22.00 uur een bescheiden editie daarvan plaats in de speeltuin.

In de avonduren rijden de shuttlebusjes tussen Alblasserdam en Kinderdijk niet, parkeren is daarom vanaf 18.00 uur mogelijk op het parkeerterrein van Royal IHC. Voor mindervaliden is er een (betaalde) parkeerplaats bij het Bezoekerscentrum in Kinderdijk.

Meer informatie over de Verlichtingsweek vind je op de website www.kinderdijk.nl.