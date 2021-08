Jongen (7) uit Arkel overlijdt in Egypte na tragisch ongeval

ARKEL • Voetbalclub ASV Arkel is in diepe rouw om het overlijden van Omr Khalil, Eric Snaterse en Reno Dame. De pas 7-jarige Omr Khalil, zoon van de eigenaar van de Arkelse grillroom en pizzeria De Nijl, is om het leven gekomen bij een tragisch ongeval tijdens zijn vakantie in Egypte. Hij zou vorige week van een balkon zijn gevallen, melden ingewijden.

ASV Arkel heeft geen woorden voor het overlijden van Omr Khalil. ‘Het is niet te geloven dat je op vakantie gaat en dan niet meer terugkomt’. Er is nog geen contact geweest met zijn familie.

‘Hij was nog zo jong, nog een heel leven voor zich met zijn familie, vrienden en voetbalmaatjes. Hij was nog niet zo lang lid, maar voetbalde bij ASV en rondom zijn huis met veel plezier’.

Eerder deze week meldde ASV Arkel al het overlijden van voormalig eerste-elftalspeler Reno Dame.

De club maakte donderdag ook het overlijden van Eric Snaterse bekend. Snaterse was met zijn Jumbo supermarkt jarenlang hoofdsponsor van ASV Arkel. Hij verloor de strijd tegen een ernstige ziekte.