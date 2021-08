Computercursussen bij L. & N. Smit’s Stichting in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • De L. & N . Smit’s Stichting is van plan in het najaar computercursussen te geven in ‘t Waellant te Nieuw-Lekkerland.

Docenten van Seniorweb zullen deze cursussen verzorgen. Het gaat om een beginnerscursus, een vervolgcursus Windows 10 en fotoalbum maken. Tevens is het mogelijk om een Whatsapp-training te volgen, zowel voor Android als iPhone. Iedereen kan zich opgeven voor de cursussen, er is geen leeftijdslimiet.

Wie belangstelling heeft voor andere onderwerpen, zoals bijvoorbeeld Excel of Powerpoint, kan dat aangeven. Bij voldoende interesse wordt er dan contact opgenomen.

Aanmelden kan tijdens kantooruren van 09.00 tot 12.00 uur bij het meldpunt in ‘t Waellant te Nieuw-Lekkerland of via 0184-689360.