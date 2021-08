IVIO-Opleidingen start met taallessen in de regio

MOLENLANDEN • Na de zomer werkt IVIO-Opleidingen in opdracht van de regio Gorinchem aan de aanpak van laaggeletterdheid in de regio. Binnen de gemeente Molenlanden, Vijfheerenlanden en Gorinchem verzorgt de taalschool onderwijs op elk niveau.

Relatiemanager Bas van Klompenburg geeft aan dat hij blij is dat IVIO kan starten in de regio. “Vanaf september starten we met onze cursussen. Samen met onze docenten hebben wij heel veel zin om te beginnen. De regio Gorinchem is een prachtige regio om voor aan de slag te gaan.”

Samen met projectmanager Mieke van der Veeken en een team van ervaren trajectbegeleiders en docenten zorgt hij voor de organisatie van taallessen voor inwoners van de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden.

Lessen volgen

IVIO-Opleidingen is de opvolger van het DaVinci College en NL Training. Deelnemers die in september verder willen gaan met het volgen van taallessen kunnen zich aanmelden bij IVIO-Opleidingen.

Aanmelden kan via gorinchem@ivio.nl of door te bellen naar 0320-229900. Ook mensen die momenteel nog geen taalles volgen of graag meer informatie willen, kunnen contact met IVIO opnemen.