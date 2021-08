Riveer vaart per 1 september weer reguliere dienstregeling

GORINCHEM • De vakantieperiode is bijna ten einde. Dit betekent dat Riveer de reguliere dienstregeling vanaf woensdag 1 september weer start. Hierdoor zijn de vertrektijden van de voet- en fietsveren rondom Gorinchem op sommige momenten anders dan in de zomer.

De tijden veranderen onder andere op de zaterdag naar Sleeuwijk en op werkdagen en de zaterdag in Hardinxveld. De veerpont tussen Gorinchem en Woudrichem vaart in de middagspits weer tweemaal per uur. Dit komt omdat de pont doordeweeks niet meer doorvaart naar Loevestein en Fort Vuren.

In september vaart Riveer alleen nog in de weekenden naar Loevestein en Fort Vuren. Daarnaast is september de laatste maand dat men nog op zondag naar Woudrichem, Sleeuwijk, Hardinxveld, Werkendam en tussen Aalst en Veen vaart.