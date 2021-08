Lezingen bij Natuurcentrum Gorinchem

GORINCHEM • Eind deze maand start Natuurcentrum Gorinchem aan het Gijs van Andelpark 1 met maandelijkse lezingen door gastsprekers over diverse onderwerpen rondom natuur, klimaat en duurzaamheid.

Op woensdagavond 25 augustus bijt Wim Kersten van Stichting natuureducatie Terra incognita de spits af met een vlinderverhaal. Wim Kersten is verbonden aan Vlindertuin de Kas in Zutphen en de vlindertuin van de Botanische tuinen in Utrecht.

Vlinderverhaal

In dit verhaal behandelt Wim Kersten de levenscyclus van verschillende soorten vlinders, inheems en uitheems. Daarbij komt ook aan de orde hoe we het beheer van natuurgebieden, openbaar groen en onze eigen tuin optimaal kunnen maken voor vlinders. Bedreigingen door effecten van klimaatverandering, de huidige landbouwpraktijk en ons ‘netheidsideaal’ worden benoemd.

In Nederland zijn er verschillende tropische vlindertuinen die je kunt bezoeken. Hoe werkt dat en wat kun je daar zien en opsteken?

In een tropische vlindertuin vliegen vlinders van verschillende soorten. Deze vlinders worden gekweekt in kwekerijen. Op zo’n kwekerij worden vlinders gehouden. Er wordt gezorgd voor voldoende waardplanten waarop de vlinders eitjes leggen. De rupsen die daaruit komen worden opgekweekt tot dat ze zich hebben verpopt. De poppen worden verzameld en veilig verpakt opgestuurd naar onze leveranciers. De opbrengst van deze kwekerijen komt behalve aan de medewerkers en de lokale economie, ook ten goede aan het in stand houden van beschermde natuurgebieden ter plaatse. De Filippijnen, in Costa Rica en in Kenia zijn de belangrijkste landen waar onze poppen vandaan komen.

Het tentoonstellen van tropische vlinders maakt het mogelijk dat bezoekers kennismaken met de levenscyclus van vlinders, waardoor ze meer inzicht krijgen in de ecologische relaties tussen insecten en planten. Tegelijk leveren ze ook een bijdrage aan natuurbeschermingsprojecten op de plaats van herkomst.

Aanvang: 19.30 uur (de lezing start om 20.00 uur). De kosten van de lezing bedragen 6 euro. Aanmelden kan via info@ncgorcum.nl.