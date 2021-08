Open tuinen op zaterdag 28 augustus bij Groei en Bloei

REGIO • Op zaterdag 28 augustus organiseert Groei en Bloei Gorinchem open tuinen. Zes tuinen zijn te bezoeken in Hardinxveld, Herwijnen, Lexmond en Schelluinen.

Er zijn onder andere borders met (vaste) bloeiende planten, veel groen, waterpartijen, fruitbomen, een prairietuin, cottageachtige tuin, bostuin’ en een pluktuin te bewonderen.

Men kan genieten van de uitleg van de tuineigenaren, maar mag ook zelf rondlopen. De tuinen zijn geopend van 10.00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis.

De volgende adressen doen mee: Rijnstraat 5 in Hardinxveld, Voordijk 37 in Schelluinen, Nolweg 5 in Schelluinen, Roerdompstraat 5 in Schelluinen, ingang (naast) Raayweg 8 in Herwijnen en de Kortenhoevenseweg 47 in Lexmond

Uitgebreide beschrijvingen van de tuinen zijn te vinden op www.gorinchem.groei.nl.