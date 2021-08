Uitstapjes voor senioren uit Molenlanden met ‘Ga mee met Annie’

MOLENLANDEN • In kleine groepjes leuke uitstapjes organiseren voor senioren. Omdat zoiets nog niet bestaat en omdat het Jell Kooijman heel leuk lijkt om dit te gaan doen, heeft ze haar eigen bedrijf ‘Ga mee met Annie’ opgericht.

“De naam ‘Ga mee met Annie’ is afkomstig van mijn oma”, vertelt Jell. “Als kind ging ik elke vakantie bij mijn opa en oma logeren en zij verzonnen altijd iets leuks om naartoe te gaan. Ze heette Annie en ik heb mijn bedrijf naar haar vernoemd.”

Ze raakte ook geïnspireerd door het kijken naar de NPO-serie Het geheime dagboek van Hendrik Groen, waarin de Omanido-uitjes haar erg aanspraken. “Toen dacht ik; dat is leuk, volgens mij bestaat zoiets nog niet.”

Maar toen kwam corona en waren dergelijke uitjes lange tijd niet mogelijk. “Nadat ik in januari dit jaar mijn baan kwijtraakte omdat mijn tijdelijk contract niet werd verlengd, besloot ik dat dit hét moment was om me te gaan voorbereiden op het organiseren van leuke uitjes voor senioren.”

Kleine groepen

Het is de bedoeling om iedere week met een kleine groep van maximaal zeven senioren op stap te gaan in de omgeving. “Denk hierbij aan een bezoek aan een museum, een wandeling in een mooie tuin, lunchen in de stad, een bezoek aan een winterwonderland of volgen we een workshop”, legt Jell uit.

Vanwege haar werk bij ZorgMies, een organisatie die doet aan mantelzorgondersteuning, en omdat ze de HBO-opleiding Social Work gestart is, heeft de Nieuw-Lekkerlandse veel connecties met de doelgroep die ze wil bereiken met ‘Ga mee met Annie’.

Leuke interacties

“Ik heb ook contact gehad met de Stichting Welzijn Molenlanden en de L&N Smit’s Stichting. Ik wil graag met hen samenwerken. Wat zij in het groot organiseren, wil ik in het klein doen. Juist dat kleinschalige trekt mij aan. Juist in kleine groepjes krijg je leuke interacties en kun je er goed voor zorgen dat er niemand buiten de boot valt.”

Jell Kooijman wil graag op die manier ontmoetingen organiseren tussen senioren. Ook vindt ze het belangrijk om ‘herinneringen te maken’. Jell: “Ik vraag voor mijn verjaardag bijvoorbeeld nooit cadeaus, maar altijd iets om te doen met elkaar. Dat vind veel leuker, omdat het vaak zo is dat je een belevenis je later beter herinnert dan een cadeau.”

Aanmelden

Jell heeft folders gemaakt die ze neerlegt bij verzorgingshuizen en die ze meegeeft aan thuiszorgmedewerkers. Ze richt zich vooral op senioren in de gemeenten Molenlanden en Alblasserdam. Belangstellenden kunnen zich op drie manieren aanmelden voor een uitje. Op de website www.annie.nl staat onder het kopje ‘Ga mee’ bij ‘komende uitjes’ de agenda. Daar kan men zich inschrijven. Opgeven kan ook telefonisch via 0184-740542 (maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur) of via de e-mail: info@annie.nl.

Club Annie

Mensen die geregeld mee willen gaan of ‘Ga mee met Annie’ een warm hart toedragen, kunnen lid worden van Club Annie. Dit kost 24 euro voor het eerste jaar. Een lid van Club Annie ontvangt op ieder uitje waaraan wordt deelgenomen 2 euro korting en met het lidmaatschap worden anderen geholpen. Met het geld van Club Annie zorgt Jell ervoor dat er eens in de maand een (eenzame) oudere mee kan die het financieel niet breed heeft. Wie iemand kent die door een tekort aan financiële middelen niet mee kan, maar dit wel nodig heeft, kan hierover contact opnemen met Jell.