Cursus Zeker op de Been in Giessenburg

GIESSENBURG • GIGA Molenlanden organiseert in samenwerking met de Dorpskamer van Giessenburg vanaf dinsdag 7 september van 12:30 uur tot 13:30 uur de trainingen Zeker op de Been.

Tijdens deze acht weken durende cursus wordt aandacht besteed aan balans, stabiliteit, zelfvertrouwen en houding. Ook krijgt men tips zodat men weer een stuk steviger op de benen staat. Dit alles om een valongeluk zo klein mogelijk te maken. Daarbij leren de deelnemers ook een manier aan om weer op te staan als iemand toch gevallen is.

Deelname aan deze valpreventie trainingen bedraagt 20 euro voor 8 lessen. Voor meer informatie of aanmelding kan contact worden opgenomen met Stan de Groot, beweegcoach van GIGA Molenlanden, via 06-19992628 of info@gigamolenlanden.nl.