SeniorFit60+ in De Dompelaar in Groot-Ammers groot succesl

GROOT-AMMERS • Waren de Senior Fit 60+ dagen in mei, juni en juli ook al goed bezet, vorige week was er tijdens de prachtige augustusdag voor nog meer senioren aanleiding om te komen sporten en bewegen, in en buiten het water van zwembad De Dompelaar in Groot-Ammers.

Met dank aan GIGA Molenlanden, Matthijs van Optisport en De Vrienden werd deze jubileum-editie van Senior Fit een groot succes. Vanwege het 50 (+1) jarig jubileum van het zwembad was er voor iedere deelnemer, naast de gebruikelijke gratis entree en kopje koffie, na afloop een drijvende sleutelhanger.

Familiedag

Deze SeniorFit was de voorlaatste activiteit in het Jubileumjaar van De Dompelaar. Als laatste activiteit staat een gratis en gezellige familiemiddag gepland op 28 augustus aanstaande van 14.00 tot 17.00 uur.

Er kan worden deelgenomen aan een groot aantal spellen (door Giga Molenlanden), maar ook de inwendige mens zal niet worden vergeten. In verband met het jubileum zijn ook op deze (mid)dag de entree, de spellen en de consumptiebonnen voor drankjes gratis. Reserveren is niet nodig. Iedereen is welkom.