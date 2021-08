Groepsvaccinaties DTP, BMR, HPV en meningokokken in regio ZHZ

REGIO • Van 1 september tot en met 15 oktober vaccineert Jong JGZ kinderen en jongeren tegen DTP, BMR, HPV en meningokokken in de regio Zuid-Holland Zuid. Ook krijgen kinderen die eerder een vaccinatie hebben gemist (bijvoorbeeld door corona) de mogelijkheid om hun vaccinatie in te halen.

Kinderen en jongeren worden opgeroepen door het RIVM op leeftijd en postcode. Dit gebeurt twee keer per jaar: in maart en september. Kinderen geboren in 2012 krijgen een uitnodiging voor DTP (difterie, tetanus, polio) en BMR (bof, mazelen, rode hond). Meisjes geboren in 2008 krijgen een uitnodiging voor HPV (baarmoederhalskanker). Jongeren geboren in 2007 krijgen een uitnodiging voor meningokokken.

Inhalen mogelijk

Door corona en het vaccineren op datum en tijd hebben sommige kinderen hun vaccinatie bij eerdere groepsvaccinaties niet kunnen halen. Zij krijgen opnieuw een uitnodiging van het RIVM om de vaccinatie in te halen.

Coronamaatregelen

Door het coronavirus nodigt Jong JGZ kinderen en jongeren ook deze keer uit op datum en tijd. Zo wordt het niet te druk op de locatie en kan iedereen voldoende afstand van elkaar houden. Het is daarom belangrijk om te komen op de datum en tijd zoals genoemd in de RIVM-uitnodiging. Ook wordt iedereen van 13 jaar en ouder gevraagd om een (niet-medisch) mondmasker te dragen en mogen kinderen met maximaal één begeleider komen.

Voorrang op coronavaccinatie

In deze periode komen veel jongeren in aanmerking voor een eerste of tweede coronavaccinatie. Het RIVM adviseert hen om de vaccinatie tegen HPV of meningokokken eerst te halen. En de coronavaccinatie minstens 14 dagen later.

Een coronavaccinatie is namelijk makkelijker te verzetten naar een andere datum. Ook wordt een coronavaccinatie in principe niet tegelijk gegeven met een ander vaccin. Door een periode van 14 dagen tussen verschillende vaccins blijft het duidelijk of mogelijke klachten bijwerkingen kunnen zijn van het nog nieuwe coronavaccin.

Meer over groepsvaccinaties en coronamaatregelen Jong JGZ, zie www.jongjgz.nl/vaccinaties.

Meer over het Rijksvaccinatieprogramma, zie www.rijksvaccinatieprogramma.nl.