De zaterdagrit van Keep them Rolling door de Alblasserwaard begon donderdag al

Keep them Rolling

REGIO • Keep them Rolling heeft op zaterdag 14 augustus een rondrit door de regio verzorgd met zo’n 20 oude legervoertuigen. De voorbereidingen daarvoor begonnen donderdag al.

Donderdag 13 augustus om 03.30 uur liep bij Gerrit Hemelman (75) in Heerlen de wekker al af. Snel in de kleren en met de auto naar Enschede. Daar om 08.30 uur overgestapt in de Dodge WC53 van zoon Teun. De rest van de groep was er ook al. Met nog 4 andere auto’s uit de WO 2 werd koers gezet naar Wijngaarden. Amy uit Dronten, 1,5 jaar, sliep dan nog, maar zal later die dag ook vertrekken naar Wijngaarden.

Omdat de langzaamste auto van het stel, een Diamond T-968 uit 1944, een topsnelheid heeft van 56 kilometer p/u, werd het een rustige rit naar Wijngaarden. Ver van alle snelwegen.

200 liter benzine

Er werd die dag een ruime 200 kilometer worden gereden, dat betekent dat de Diamond minimaal 200 liter benzine, super dat wel, zal verstoken. In normale benzine zit te veel alcohol en dat is funest voor de motor. Hobby’s mogen kennelijk geld kosten.

Om 17.00 uur moesten ze in Wijngaarden zijn voor de rondrit door de Alblasserwaard van zaterdag. In Rhenen voegde zich nog een Federal Trekker bij het gezelschap, ook benzine, en gestaag werd doorgereden, via mooie binnen weggetjes door de Betuwe, naar Wijngaarden.

In Wijngaarden werd een kamp worden ingericht en uiteindelijk zouden 20 voertuigen, minimaal 75 jaar oud, zich melden. Allemaal voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog, allemaal benzinemotoren en op één na allemaal van Geallieerde zijde.

Diederik Gommers

Omdat Covid-19 nog steeds een groot risico is ondanks vaccinaties bij iedereen, werd toch afgesproken dat iedereen zich verplicht zou laten testen op Covid-19. Wie kan dat beter doen dan de Wijngaarder Diederik Gommers? Diederik voegde zich om 17.00 uur bij het gezelschap en iedereen werd getest. Na een uur wisten wij dat iedereen Covid vrij is, althans voor dit moment.

Op zaterdagmorgen meldde Arjan Wemmers uit Molenaarsgraaf zich bij het gezelschap in Wijngaarden. Wie beter dan hij kan het gezelschap, afkomstig uit onder andere IJmuiden, Dronten, Heerlen, Enschede, Barendrecht en België, beter uitleggen wat zich hier heeft afgespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Er is op zaterdag 14 augustus een strak tijdsschema, maar het verzoek is wel om niet te stoppen in de kernen. Dit uiteraard vanwege de nog steeds heersende pandemie.

Vertraging

Al snel bleek dat het voor de Federal en de Diamond een hele toer is om mee te komen op de smalle dijkjes in de Alblasserwaard. De vertraging liep op naar ruim een uur. Uiteindelijk werd om 16.00 uur in Nieuwpoort besloten dat de groep Groot-Ammers helaas links moest laten liggen en naar Wijngaarden zou teruggaan.

Na drie pogingen is eindelijk de 1,5 jaar geleden geplande rit vanwege de 75-jarige bevrijding van Nederland gereden. Corona gooide toen roet in het eten. Helaas afgelopen zaterdag nog zonder muziekkorpsen, zonder Oranjevereniging, maar het publiek heeft het wel gemerkt. Slechts één wielmoer werd onderweg verloren, maar een oppassende fietser probeerde de voertuigen op zijn fiets in te halen om het terug te bezorgen.