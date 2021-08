Prijzenfestival vanwege lustrum Jumbo Meijerink in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • Vanwege het vijfjarig jubileum van Jumbo Meijerink op het winkelcentrum in Molenaarsgraaf wordt er een Prijzenfestival gehouden bij de supermarkt.

Gedurende vijf weken zijn er vele prijzen te winnen, zoals retroradio’s, abonnementen op de Avonturenboerderij, pizzarette’s, een italtrike of een pakket van Bloem en Zus. De hoofdprijs is een midweekarrangement op Vakantiepark Molenwaard in Ottoland.

Meedoen kan door de kassabon met een besteding van minimaal 35 euro in de gele inleverbox te stoppen. Uiteraard moeten dan achterop de contactgegevens geschreven worden. Op vrijdag 24 en zaterdag 25 september krijgen alle kinderen die boodschappen komen doen met hun ouders of verzorgers een gratis ijsje.