Concept Transitievisie Warmte gemeente Molenlanden ter inzage

MOLENLANDEN • Van donderdag 19 augustus tot en met donderdag 30 september kunnen inwoners en ondernemers van Molenlanden hun reactie geven op de concept Transitievisie Warmte 1.0 van de gemeente.

De visie geeft huis- en gebouweigenaren een eerste beeld van de stappen en het tijdpad richting aardgasvrij wonen. Alle gemeenten in Nederland stellen zo’n visie op. Bewoners en ondernemers weten daardoor waar ze aan toe zijn en kunnen beslissingen over hun woning of pand hierop afstemmen. Samen met de betrokken inwoners, ondernemers en partijen wil de gemeente toewerken naar passende oplossingen voor hun buurt.

De conceptvisie staat op: www.molenlanden.nl/transitievisie-warmte-tvw.

Klimaatakkoord

Aardgas vervangen door duurzame energiebronnen is een onderdeel van het nationale Klimaatakkoord om te zorgen voor minder uitstoot van het broeikasgas CO2. De gemeenten hebben van het Rijk de opdracht gekregen om de overstap naar aardgasvrij wonen in hun eigen gemeente in goede banen te leiden. Een van de taken hierbij is om in 2021 een Transitievisie Warmte te maken.

Naast een eerste beeld van de stappen en het tijdpad richting aardgasvrij wonen, geeft de visie ook inzicht in welke toekomstige warmtevoorziening(en) kansrijk zijn per buurt, dorp of stad. Huis- en gebouweigenaren kunnen met deze informatie rekening houden als bijvoorbeeld de CV-ketel of een kooktoestel aan vervanging toe is. Om de energietransitie te realiseren moet er ook zuiniger worden omgegaan met energie. De transitievisie zet daarom niet alleen in op het omschakelen naar duurzame energiebronnen maar ook op energiebesparing.

Stap voor stap

Teunis Jacob Slob, wethouder Duurzaamheid: “Deze concept transitievisie is de start van een proces om Molenlanden stap voor stap aardgasvrij te maken. Het geeft een beeld van wat ons de komende dertig jaar te doen staat. Ons doel is om met inwoners te komen tot een nieuwe energievoorziening die betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam is. Daar staan we nuchter in. Molenlanden hoeft geen koploper te zijn, maar we gaan nu wel aan de slag.”

“We doen het stap voor stap en streven naar projecten die bijdragen aan de lokale economie en waar dat mogelijk is leiden tot extra banen en bedrijvigheid. Daarbij zoeken we naar logische samenhang met projecten van het bedrijfsleven, onderwijs, zorginstellingen, wijkverenigingen, enzovoorts. We zoeken handige combinaties met verbetering van de leefomgeving of de woningkwaliteit.”

Participatie

Voorafgaand aan het opstellen van deze conceptvisie is inwoners en ondernemers gevraagd om hun ideeën en zorgen met de gemeente te delen. Zo werd een enquête gehouden, die door 889 mensen is ingevuld. Daarnaast sprak de gemeente met inwoners tijdens twee bewonersavonden en drie

bijeenkomsten met een klankbordgroep. Hun inbreng is zoveel mogelijk verwerkt in deze visie. De belangrijkste vragen en antwoorden zijn eveneens opgenomen in deze visie.

Verkenning

De conceptvisie maakt geen keuze welke buurten of kernen al voor 2030 daadwerkelijk van het gas afgaan. Wel wil de gemeente vanaf 2022 starten met de verkenning naar een andere warmtevoorziening in een aantal kernen en op een aantal bedrijventerreinen. Samen met de betrokken inwoners, ondernemers en gebouweigenaren wil de gemeente deze transitie vormgeven. Iedere woningeigenaar beslist zelf of hij meedoet met het (collectief) alternatief in zijn buurt. Het is ook mogelijk zelf een ander passend alternatief te zoeken.

Vervolgproces

De gemeenteraad bespreekt medio november deze concept transitievisie Warmte. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel wordt daarna een uitvoeringsplan per dorp/stad opgesteld. Dit uitvoeringsplan wil de gemeente samen met inwoners en ondernemers van de betreffende dorpen/stad of bedrijventerrein maken.

Met vragen en/of reacties kunnen inwoners en ondernemers terecht bij: Team transitie duurzaam via emailadres: energietransitie@jouwgemeente.nl.