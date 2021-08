De voordelen van laminaat

Ben jij van plan om laminaat aan te schaffen? Dan is het van tevoren wel fijn dat je op de hoogte bent van de voordelen die gepaard gaan met laminaat.

We vertellen je over de meest belangrijke voordelen die gepaard gaan met het aanschaffen van laminaat. Hierdoor weet je zeker dat je een goede keuze zult maken waar je daadwerkelijk iets aan hebt en dat is natuurlijk erg prettig. Als je dit namelijk niet correct doet zul je merken dat je enorm spijt zult krijgen en dat is natuurlijk zonde, want als een vloer er eenmaal in ligt is het eruit halen een stuk complexer.

Er is enorm veel keuze

Als we kijken naar laminaat is het goed om te benoemen dat deze type vloer een aantal jaar meegaat waardoor er een breed scala is uit verschillende merken en kleuren. Zo hebben sommige modellen zelfs een houtlook en feeling waardoor het erg op lijkt, maar toch een laminaat is. Dat is natuurlijk erg prettig, want deze vloeren zijn niet van echt hout te onderscheiden. Kortom, als je voor laminaat kiest weet je zeker dat je een mooie vloer hebt die aansluit bij jouw persoonlijke wensen. Zo is het zelfs mogelijk om te kiezen voor visgraat laminaat waardoor je een chique uitstraling hebt met een prachtig laminaat als vloer. Benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk diverse showrooms voor een compleet overzicht van de mogelijkheden.

Het behouden van kleur

Als we kijken naar laminaat is deze in tegenstelling tot andere vloeren zoals pvc erg kleurvast. Dat is natuurlijk erg prettig, want hierdoor kun je er een meubel op zetten zonder bang te zijn dat de vloer in de toekomst gaat verkleuren. Dat is natuurlijk erg prettig als je nog flink wat jaren wilt genieten van een laminaatvloer. Door het eigenschap dat de kleur behouden wordt kun je in de loop van de jaren altijd nog de samenstelling van je meubels te veranderen zonder dat dit een nadelig effect heeft voor je vloer. Kortom, een groot pluspunt in het kader van duurzaamheid en zeker met het oog op de toekomst.

Je kunt het zelf leggen

Het leggen van een plak pvc vloer is bijvoorbeeld erg complex, maar het leggen van een laminaatvloer is vrij eenvoudig zelf te leggen. Het is namelijk voorzien van een click systeem waarmee je de vloer in elkaar klikt. Zo is het mogelijk middels een simpele zaag om de planken op maat te maken voor de betreffende ruimte. Mocht je toch liever zekerheid hebben dat de vloer op professionele wijze wordt gelegd, dan is het aan te raden om een specialist in te schakelen. Hierbij betaal je vaak per vierkante meter waarbij de tarieven niet extreem hoog zijn. Dit komt doordat het leggen van laminaat een stuk eenvoudiger is dan andere vloeren.