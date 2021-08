De groei in online verkopen en marketplaces

Ondanks dat de Corona crisis op het moment iets meer onder controle is dan in 2020 en de overheidsmaatregelen van het afgelopen jaar verleden tijd zijn, zien webwinkels hun online aankopen nog steeds toenemen.

In 2020 waren het vooral de online woonwinkels, bouwmarkten en IT-gerelateerde webwinkels die hun online inkomsten zagen groeien en steeg het totaal aantal online aankopen met 41%. Na de lockdown in het begin van 2021 waren ook veel winkels in andere branches bijna verplicht om een webwinkel te starten, vanwege het feit dat winkeliers waren aangewezen op het click & collect principe of soms zelfs tijdelijk gesloten waren. Dit alles heeft er in 2021 niet alleen voor gezorgd dat het aantal webwinkels is toegenomen, ook het aantal online marketplaces is toegenomen wat onder andere heeft gezorgd voor meer verkopen via Amazon .

Huiverig voor online marketplaces

Het afgelopen jaar nam het aantal marketplace verkopers toe met gemiddeld 46%, de omzet per verkoper aangesloten op deze platformen steeg met 24%. Dit terwijl veel bedrijven tijdens de opkomst van de marketplaces redelijk huiverig waren voor dit type verkoopkanaal. Zo waren veel ondernemers bang dat platformen als Amazon en Bol.com er met de data vandoor zouden gaan en eventueel replica’s van goedlopende producten zouden gaan aanbieden. Daarnaast waren veel bedrijven huiverig voor de fees die werden gevraagd. Toch zijn veel ondernemers alsnog overstag gegaan en hebben ervoor gekozen om hun producten te verkopen via Bol .

De voordelen van het verkopen via online marketplaces

Steeds meer consumenten zijn op zoek naar gemak en één centraal platform waarop verschillende aanbieders zijn aangesloten en waar de prijs gemakkelijk vergeleken kan worden, sluit perfect op deze wens aan. Daarnaast merk je aan de manier waarop mensen hun online zoektocht starten, dit steeds vaker via een platform als Bol.com is. Wanneer jij je als ondernemer dan ook op dit platform bevindt, is de kans groot dat jij consumenten met een koopintentie bereikt. Daarnaast bereik je een groter (en breder) publiek dan die jij wellicht enkel en alleen met jouw webshop zou bereiken en lift je indirect mee op het succes van het desbetreffende platform. Voor veel verkopers hebben deze voordelen uiteindelijk zwaarder gewogen dan de nadelen en heeft dit ervoor gezorgd dat ze overstag zijn gegaan.

De toekomst

Ondanks dat de groei in marketplaces nog steeds toeneemt, is het de vraag of dit de aankomende jaren zo blijft. De Corona crisis heeft de online wereld een flinke boost gegeven, maar zal dit succes aanhouden of gaan consumenten straks weer terug naar het oude vertrouwde en stromen de winkels weer vol? Helaas kan niemand de toekomst voorspellen, maar voor nu is één ding zeker voor ondernemers - if you can’t beat them, join them.