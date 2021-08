SIMAV tegen zuidelijke randweg Groot-Ammers vanwege doorsnijden molenbiotoop

GROOT-AMMERS • De SIMAV is tegen de aanleg van een zuidelijke randweg om Groot-Ammers. Dat heeft de Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden laten weten in een brief aan de gemeente Molenlanden.

De zuidelijke randweg is een van de twee varianten die momenteel onderzocht wordt op haalbaarheid en wenselijkheid. De andere variant voert ten noorden van het dorp. Beide varianten hebben als doel om het zware verkeer op de dijk te weren.

In de haalbaarheidsstudie van de gemeente Molenlanden staat dat de zuidelijke variant van de randweg de molenbiotoop doorsnijdt. Het is voor de SIMAV niet geheel duidelijk wat dat precies betekent, maar het geeft voldoende aanleiding voor de stichting om tegen deze variant te zijn.

Deze ‘doorsnijding van de molenbiotoop’ impliceert volgens de SIMAV dat het ensemble verloren gaat en de daarbij behorende landschappelijke, maatschappelijke en historische waarden. “Complexen, zoals dat langs de Ammersche Boezem zijn schaars in Nederland”, redeneert de SIMAV. “Bij een doorsnijding staan er hooguit nog vier solitaire molens; een forse verarming. We doen hiermee onze kinderen, kleinkinderen en achtkleinkinderen tekort. Weg = weg!”

Omdat het voor de SIMAV niet duidelijk is wat er precies bedoeld wordt met de term molenbiotoop. Dit kan in enge zin zijn, dus per molen, of in de ruime zin van de complexbenadering. SIMAV: “Wij adviseren u om de hier gehanteerde definitie van de molenbiotoop nader te definiëren en wel zodanig, dat hier de biotoop in ruime zin moet worden gelezen.”

“Gelet op de doorsnijding van het molencomplex en het daarbij zich voordoende definitieve verlies van waarden, adviseren wij u dan ook niet te kiezen voor de een van de varianten Zuid”, zo vervolgt de SIMAV in haar reactie aan de gemeente Molenlanden.

Mocht de gemeente alsnog besluiten om voor de zuidelijke variant te kiezen, dan geeft de SIMAV de gemeente ten aanzien van de brug over de Ammersche Boezem mee dat een hoge brug de molenbiotoop ernstig aantast.