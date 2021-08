Prachtige rondrit met oude legervoertuigen door de Alblasserwaard

Keep them Rolling

REGIO • Keep them Rolling heeft op zaterdag 14 augustus een rondrit door de regio verzorgd met zo’n vijftien oude legervoertuigen.

De rondrit van Keep them Rolling werd gehouden ter gelegenheid van 75 jaar Bevrijding. Eigenlijk had die al moeten plaatsvinden op 10 mei 2020, maar dat kon toen niet doorgaan vanwege corona. Ook de uitgestelde datum van 15 augustus 2020 moest vanwege corona afgeblazen worden. Nu, bijna een jaar later, kan de rondrit alsnog verreden worden.

De tocht startte om 10.30 uur in Wijngaarden en voerde vervolgens door Oud-Alblas, Alblasserdam, Kinderdijk, Nieuw-Lekkerland, Streefkerk, Bleskensgraaf, Ottoland, Goudriaan, Noordeloos, Ameide, Nieuwpoort, Groot-Ammers en weer Bleskensgraaf.