O en U hervat de repetities in Molenaarsgraaf

MOLENAARSGRAAF • Dinsdag 7 september komen de leden van O en U weer bij elkaar voor de wekelijkse repetities.

Door de coronamaatregelen heeft men na vorig september niet meer kunnen repeteren en daardoor geen Kerstconcert kunnen geven.

Het koor is dankbaar dat er weer ruimte is om te gaan zingen en zo zich voor te bereiden voor het jaarlijks Kerstconcert op dinsdag 21 december in de Hervormde Kerk te Molenaarsgraaf.

Mensen die kennis willen maken met het koor of mee willen zingen, zijn van harte welkom op dinsdagavond 7 september om 20.00 uur in de Gereformeerde Kerk te Brandwijk. In verband met corona is dit een tijdelijk onderkomen. Binnenkort repeteert het koor weer in het eigen clubgebouw in de Overstap te Brandwijk.

Voor meer informatie zie: www.streekkoor-o-en-u.nl.