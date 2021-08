FestiWal 2021 in Gorinchem gaat door; feest op 21 augustus

GORINCHEM • FestiWal: hét cultuurfestival over de gehele stadswal van Gorinchem, gaat na twee succesvolle edities festivallen, weer opstaan. Het feest wordt gehouden op zaterdag 21 augustus van 11.00 tot 24.00 uur.

Na een grandioze eerst editie van hét Gorcumse cultuurfestival op de stadswallen, was er vorig jaar tijdens de ‘corona-zomer’ van 2020 een aangepaste, intiemere versie. Deze zomer wordt FestiWal weer georganiseerd, weliswaar nog met wat ‘uitdagingen’, op verschillende locaties op de wal: maar liefst 4 pleinen aan theater, food, muziek en cultuur.

Middenin de zomervakantie kunnen Gorcumers genieten van een festival vol muziekvoorstellingen, theater, een buitenbioscoop, een Drag Queen Show en een Silent Disco. Maar ook van goed eten en lekker drinken. Op de pleinen staan verschillende foodtrucks, met keukens vanuit elke windstreek. Er kan genoten worden van theatervoorstellingen en dansuitvoeringen, maar ook van muzikale optredens die live op de wal plaatsvinden.

De festiviteiten, die van 11.00 tot middernacht duren, zijn bedoeld voor elke inwoner van Gorcum en omgeving, voor elke beurs en elke afkomst. Jong en oud. Er zijn 7 verschillende tijdslots waar tickets voor te bestellen zijn, verdeeld over 4 pleinen. Er mogen maximaal 750 bezoekers komen, die zittend op 1,5 meter een (cultuur)feestje willen vieren.

Er kan genoten worden van een ontspannen sfeer, een weergaloos uitzicht op de stadswal en live muziek van lokale artiesten op het FestiWalTerras. Van Franse Chansons tot aan rock ballads. Op het Cultuurplein kan er een flinke dosis cultuur opgesnoven worden, in de ochtend is er kindertheater en in de middag theater- en dans voorstellingen, er is live muziek tussen de bedrijven door. En alles onder het genot van een hapje en drankje van één van de foodtrucks.

Daarnaast is er op het Drag Queen Square, bij de Luisterpost, een fantastische show. Met een professionele jury en geweldige kandidaten: hier vindt namelijk de nieuwe editie van Gelderlands Next Drag Queen plaats. Weliswaar ietsje over de provinciale grens, maar daarom niet minder welkom. Glitter en glamour aan de Gorcumse Stadswal.

Er zijn twee eindfeesten dit jaar. Denk aan een sfeervolle buitenbioscoop op Buiten de Waterpoort: de Ameezing Grease Buitenbios. Vinyl DJ DEF Kees warmt het publiek op met de hitjes van weleer, daarna kan er meegezongen worden met de klassiekers van Grease en om afsluitend de heupen na de film nog een keer los te gooien tijdens de silent vinyl disco.

Voor meer informatie en tickets: www.festiwal.nl.