Smit’s Stichting op zoek naar vrijwilligers voor het meldpunt

NIEUW-LEKKERLAND • De L. & N. Smit’s Stichting is op zoek naar vrijwilligers om het meldpunt in ‘t Waellant in Nieuw-Lekkerland te bemensen.

Het meldpunt is iedere morgen geopend van 09.00 tot 12.00 uur. Mensen kunnen bij het meldpunt terecht voor uiteenlopende vragen: van het invullen van een formulier tot het aanvragen van een zaal, vervoer, klussendienst, open tafel, beter bewegen, geheugentraining, enzovoorts. De stichting zoekt voor het meldpunt enkele vrijwilligers, bij voorkeur met enige administratieve of secretariële ervaring.

Voor meer informatie en aanmelden kan men zich wenden tot voorzitter Jan Simons via 06-34224298 of voorzitter@smitsstichting.nl. Voor meer informatie, zie ook www.smitsstichting.nl.